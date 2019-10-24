英媒指將撤換林鄭 外交部斥「政治謠言」

英國《金融時報》引述知情人士指，中央政府計劃以「臨時」特首取代現任特首林鄭月娥，最遲會在明年三月發生，報道中提到的人選包括金管局前總裁陳德霖或前政務司司長唐英年。外交部發言人華春瑩在回應《金融時報》的有關報道時，指為別有用心的政治謠言。



林鄭推動《移交逃犯》條例，引起軒然大波。英國《金融時報》昨天引述知情人士指，中央政府正草擬一個計劃，以「臨時」特首取代現任特首林鄭月娥，繼任人選包括陳德霖或唐英年。若中國國家主席習近平拍板，「臨時特首」將於明年三月上任，並完成林鄭餘下兩年多的任期，但之後不一定留任。



報道引述建制派一名重要成員指，「臨時」特首人選不僅要擔任政府公職、懂得香港商業運作，還需獲得北京的信任。報道又指，現任財政司司長陳茂波及行會召集人陳智思本來也在考慮人選之列，但其後中央認為兩人與林鄭關係太親近，而林鄭又不被市民信任。



特首辦拒回應



報道指，隨着反修例而被逮捕人數持續增多，且每周暴力破壞正消解公眾對示威的支持，中央官員有信心平息香港的暴力衝突。待局勢穩定後，中央會再決定會否更換特首，因中央不想被外界認為是向暴力妥協。



在北京，外交部發言人華春瑩反駁《金融時報》報道，斥該報道是別有用心的政治謠言，中央政府將繼續支持林鄭。特首辦及多位政府官員均拒絕置評。



《環球時報》英文版在其Twitter賬戶先是轉述《金融時報》的報道，指特首辦拒絕回應事件，及又報道外交部的回應。



中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，《金融時報》是世界一份有公信力的報紙，不相信其報道會造謠。他指，據其個人經驗，有關說法並不新鮮，許多內地的朋友過去都曾跟他提及過，相信也是中央政府部份人的想法。







