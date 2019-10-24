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被點名將任臨時特首 陳德霖唐英年拒評論

2019-10-24 列印
■陳德霖及唐英年均拒絕評論將任臨時特首的報道。
被點名將任臨時特首 陳德霖唐英年拒評論
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　　陳德霖透過發言人回應《金融時報》的報道︰「一如以往，不會評論市場傳聞及揣測。」而唐英年透過發言人表示，不評論有關揣測，又說支持林鄭月娥擔任行政長官。

  陳德霖在一九九三年香港金融管理局成立時，任助理總裁，〇九年出任總裁，今年九月底退休。

  他多年來推動了多項重要的金融政策和項目，並在九八年應對香港金融風暴中擔任重要角色。

　　唐英年生於富裕的紡織業世家，一九七五年於美國完成學業後，回港協助打理家族生意。他〇三年至一一年期間先後出任財政司司長及政務司司長，一三年至今擔任全國政協常委。他曾於一二年競選特首，但輸給梁振英。

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