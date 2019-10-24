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港鐵早收車致生意大跌酒吧業推四招自救

2019-10-24 列印
　　受反修例風波及港鐵近期提早收車影響，嚴重打擊酒吧業生意。香港酒吧業協會昨指出，酒吧業生意，在八至九月份錄得三成跌幅，港鐵提早收車，令生意再急跌一成，苦不堪言。為了走出困局，酒吧業界決定在萬聖節，推出四項自救計劃，包括提供免費穿梭巴士及化妝服務等，吸引市民到酒吧消費。

　　酒吧協會主席錢雋永指，政府推出的紓困措施，未能對餐飲業界提供實質幫助，坦言「與其等政府幫，不如自己救自己」，他表示，業界將花費六位數字，在萬聖節當日推出四項措施，包括在旺角、銅鑼灣、尖沙咀提供接駁巴士讓市民離開，途經荃灣、葵芳、觀塘、將軍澳等地方；第二，免費提供萬聖節化妝服務，目前已有過百間酒吧參與，該名已諮詢政府，確定酒吧舉行的萬聖節化妝活動，不會觸犯蒙面法；第三，部份酒吧在當日提供半價優惠；第四，顧客只要上載萬聖節當日，將酒吧消費的單據上載到手機應用程式「酒吧地圖BARMAP」，即可獲禮品。

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