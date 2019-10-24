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美股中段升59點

2019-10-24 列印
　　美國周三股市中段靠穩，杜指報二六八三九點，升五十九點；納指則報八一一○點，升六點。

  滙控美國預託證券價格見六十一點六二港元，升零點四二港元；騰訊則見三百一十六點九六港元，跌三點○四港元。

  紐約期金報每盎司一千四百九十六點六美元，升九點一美元；紐約期油則報每桶五十五點一八美元，升零點七美元。
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