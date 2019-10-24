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四警察會批段崇智偏頗

2019-10-24 列印
　　警察評議會四個職方協會昨日致函中大校長段崇智，批評他早前發表公開信內容偏頗，僅憑被捕學生片面之詞，公開對警方作出質疑，對此表示極度遺憾，又指段崇智理應引導違法學生，為過錯承擔法律責任，而不是以大學之名和公信力包庇他們，批評他自毀大學公信力。

　　信中批評，段崇智對學生指責警方在羈留期間的種種不是，不抱任何懷疑，亦隻字不提學生被捕前，涉嫌干犯的嚴重罪行。四個協會認為，求證求真是科學精神的根本，段崇智身為一個科學家，竟然忽視如此重要的原則，又指段崇智開了一個很壞先例，其他被捕學生及支持者，必然繼續向其他大學校長施壓，達成他們眼中「洗白」暴動罪行的目的。

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