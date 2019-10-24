國基會降港今年經濟預測至0.3%

中性化偶像文化冒起，韓國近年來的「花美男」式偶像成風，而令內地也引起一陣「娘炮男」的偶像潮。不過周日「國家文化安全與意識形態建設研究中心」發文炮轟娘炮偶像現象，更聲稱東亞男星女性化問題是源自美國想削弱他國的進攻性。文章亦令由去年九月開始流傳有關「限娘令」一事，再被提出。 據「國家文化安全與意識形態建設研究中心」官方微博發表題為《為了讓你喜歡娘炮，你知道美國中情局多努力嗎？》的文章，提及東亞男星女性化問題出現是源自美國想削弱他國的進攻性。文中又以在日本建立「傑尼斯事務所」但在美國成長的喜多川為例，指美國刻意利用女性化的男偶像文化，令日本的進攻性和革命減少。文中又聲稱：「一旦『...

2019-10-24