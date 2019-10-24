國基會降港今年經濟預測至0.3%

報告預期，香港二〇一九年及二〇二〇年經濟增長為百分之零點三及百分之一點五，相較四月時預估，大幅下調了二點四及一點五個百分點。香港社會動盪可能是影響該地區的風險，如政治局勢惡化，可能對區內外國家出現經濟溢出效應。
報告又指，亞洲區風險包括中國經濟放緩速度比預期快，及地區緊張加劇，例如日韓雙邊關係等，帶來地緣政局風險升溫。國基會補充，外圍風險如中美貿易衝突，以及潛在的英國無序脫歐等也需關注。
涉嫌在台北殺死女友後潛逃返港的陳同佳，所犯的洗黑錢案刑滿，昨早出獄，他向死者潘曉穎家人以及港人作九十度鞠躬道歉，稱自願為所犯下的錯自首，赴台受審，但事件觸發香港與台灣爭拗。說服他赴台自首的牧師管浩鳴表...
2019-10-24
中性化偶像文化冒起，韓國近年來的「花美男」式偶像成風，而令內地也引起一陣「娘炮男」的偶像潮。不過周日「國家文化安全與意識形態建設研究中心」發文炮轟娘炮偶像現象，更聲稱東亞男星女性化問題是源自美國想削弱他國的進攻性。文章亦令由去年九月開始流傳有關「限娘令」一事，再被提出。 據「國家文化安全與意識形態建設研究中心」官方微博發表題為《為了讓你喜歡娘炮，你知道美國中情局多努力嗎？》的文章，提及東亞男星女性化問題出現是源自美國想削弱他國的進攻性。文中又以在日本建立「傑尼斯事務所」但在美國成長的喜多川為例，指美國刻意利用女性化的男偶像文化，令日本的進攻性和革命減少。文中又聲稱：「一旦『...
2019-10-24
智利由地鐵加價觸發的示威持續，周三各界更發動全國罷工，總統皮涅拉宣佈回應示威者訴求，包括最低工資及提高退休金等。而多日示威已造成十五人死亡，約五千四百人被捕。 綜合外媒報道，智利的示威是由地鐵加價觸發的。而最近幾日愈演愈烈，更出現縱火、暴力衝擊。智利多區進入緊急狀態，部份區域更實施軍事戒嚴。事實上，政府日前已撤銷地鐵加價的決定，但示威未能平息，更蔓延全國多地，並引發更多訴求。 據報，示威者不滿目前的經濟現狀，又認為民眾無法分享國家的經濟成果，貧富懸殊問題嚴重，生活費高及很多不公平現象普遍。據皮涅拉的回應中提及當地的貧富懸殊情況已長達數十年，不過，只是各屆政府未有效解...
2019-10-24
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街117號中層B室，面積516方呎，兩房間隔，議價後以688萬成交，呎價13333元，買家為首置客。...
2019-10-24
自今年「升幅王」魯大師（3601）上市以來，本輪新股熱潮持續不斷，上市股份不論大小，一概照升不誤。唯昨日掛牌的快餐帝國（1843），最多曾升近1.9倍，但其後卻狂瀉，並跌穿招股價。 另一邊廂，...
2019-10-24
阿仙奴剛於周一英超作客0:1不敵錫菲聯，今晚歐霸F組返回主場勢要一吐烏氣。槍手在此賽事表現無懈可擊，與葡萄牙球隊交手往績又佔優，今仗有力大勝小組包尾大幡甘馬雷斯，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 連同周一敗仗，兵工廠不同賽事近五場客戰僅一勝兩和兩負，不過主場戰績截然不同，各戰線四連勝，今晚可望有截然不同的演出。再者，該隊歐霸兩戰全勝共入七球且一球不失，在F組獨佔鰲頭，期間加比爾馬天尼利、祖爾韋洛克等小將表現悅目，今晚有力率兵全取三分。 甘馬雷斯歐戰變魚腩 槍手歷年來歐戰主場與...
2019-10-24
兩年一度東京車展今天（10月24日）正式開幕，《駕駛艙》昨天參觀了傳媒優先場，今屆展覽首次在台場分開三個不同展館進行，各大日本車廠趁2020東京奧運會前傾力展示旗下新路向，進一步決心發展電動車。作為龍...
2019-10-24
三度獲封影帝嘅黃秋生，喺社交網誌好活躍，不時發表大膽言論，直腸直肚。但早前佢卻突然宣佈「棄玩」，坦言覺得好攰，跟大家說再見。其後，秋生火速轉玩純英語嘅社交網，感覺更自由同和平，一身安樂晒啦！日前晚上，...
2019-10-24
反修例風波持續，港府前日推出第三輪支援企業措施，包括為的士、小巴等提供燃料補貼，寬減政府物業租戶的租金，設立旅行社現金鼓勵計劃等，目的是協助相關行業渡過難關，但涉公帑運用，須由立法會通過，但自立法會復會以來，泛民議員吵吵鬧鬧，出現港府急，市民急，業界急，但議員不急的情況。 早在八月，財政司司長宣佈一系列為中小企和中下層市民紓困的措施，包括政府舖位減租，豁免部份政府收費，並提高薪俸稅和利得稅的退稅率，綜援戶、公屋戶，幼、小、中學生均獲額外資助，而住戶亦獲電費津貼。 這些「派糖」行動，通常在每年二、三月財政預算案公佈，當局提前推出，是鑑於本港經濟或陷入衰退，市民和業界急需援手，...
2019-10-24
杜美爾因為妻子快將臨盆，所以向馬會請假返回南非，昨晚賽後即會離港，可惜胯下六匹座騎之中，只有「話晒事」跑第二，「皇家魅力」及「一路順風」跑第三，未能取得頭馬暫別香江。 馬場浮世繪
2019-10-24