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國基會降港今年經濟預測至0.3%

2019-10-24 列印
　　國際貨幣基金組織昨日發表《地區經濟展望報告》，預期主要亞洲經濟體增長放緩速度將較預測更嚴重，並且下調亞洲區今明兩年經濟增長預測零點四及零點三個百分點，分別至百分之五及百分之五點一。國基會預期，受社會衝突影響，香港今明兩年本地生產總值增長，分別較原先預測大幅低出二點四及一點五個百分點。

　　報告預期，香港二〇一九年及二〇二〇年經濟增長為百分之零點三及百分之一點五，相較四月時預估，大幅下調了二點四及一點五個百分點。香港社會動盪可能是影響該地區的風險，如政治局勢惡化，可能對區內外國家出現經濟溢出效應。

　　報告又指，亞洲區風險包括中國經濟放緩速度比預期快，及地區緊張加劇，例如日韓雙邊關係等，帶來地緣政局風險升溫。國基會補充，外圍風險如中美貿易衝突，以及潛在的英國無序脫歐等也需關注。



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