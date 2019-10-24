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丹麥星級咖啡茶具 BODUM Jetso App激抵限時優惠

2019-10-24 列印
丹麥星級咖啡茶具 BODUM Jetso App激抵限時優惠
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　　講到專業咖啡用具，非丹麥品牌Bodum 莫屬，而皇牌產品CHAMBORD銀色法式濾壓壺原創始於一九七○年，至今仍係 Bodum最暢銷嘅產品。呢個由葡萄牙工廠生產嘅咖啡濾壓壺容量大約係一升，利用精密設計濾網，四分鐘內萃取出香醇咖啡，保留咖啡油脂成份兼香味。CHAMBORD銀色法式濾壓壺原價港幣五百九十蚊，o依家Jetso App激抵網購優惠港幣三百八十蚊就可以入貨啦！

　　Bodum嘅咖啡用具着重產品設計同功能性，設計簡約、精緻同時尚，另一重點產品推介BISTRO 咖啡研磨機外形輕巧好攜，搭配不鏽鋼磨豆槽，穩定、準確調校研磨程度，幾分鐘就可以磨到均勻咖啡粉。咖啡豆粗幼會影響咖啡口感，所以係萃取過程中就要留意咖啡豆研磨度啦！只要掌握研磨度、水溫、粉水比，一杯自家製有水準嘅咖啡就出現啦！而家BISTRO 咖啡研磨機激抵網購優惠只需港幣五百蚊（原價要八百六十蚊） 就買到啦！今次限定網購優惠仲免運費㗎，仲唔掃描以下QR code 去到 Jetso App 嘅獨家訂購專頁選購啦！



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