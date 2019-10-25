車站遭打砸 被迫早收車 港鐵客運量四年新低

反修例風波，有激進示威者針對港鐵，不少車站設施遭受破壞，港鐵被迫關閉部份車站，作緊急維修，近日晚上更提早收車，大大影響列車載客能力，導致乘客量下降。港鐵公佈九月乘客量資料，比去年同期勁跌超過百分之六點五，不計日數較少的二月，總乘客量為二○一五年四月以來最低。



受反修例暴力示威連續四個多月仍未平息，期間港鐵元朗站七‧二一發生白衣人無差別毆打市民事件，八‧三一太子站警員衝入列車執法，均引起不滿。有激進示威者多次向港鐵車站施襲，嚴重影響港鐵正常運作，上月港鐵有多日關閉部份車站，及至本月，除了示威區關閉車站外，為了維修受損設施，港鐵於晚上提早收車。



旅客大減 機鐵客量勁跌三成



港鐵公佈數據顯示，九月份本地線總客量近一億二千七百萬人次，比起今年八月的一億三千萬人次下跌了約百分之三，已經是連續第四個月下跌，而按年比較更下跌百分之六點五八，屬自二○一三年以來載客最少乘客量的九月份。不計日數較少的二月，總載客量是二○一五年四月以來最低。



另外，反修例暴力示威，觸發多個國家向本港發出旅遊警示，訪港遊客大跌，直接打擊機鐵的乘客量。機鐵上月載客量為一百○三萬五千人次，按年勁跌三成，為二○一三年二月以來新低。至於直通車、港鐵巴士及輕鐵合計亦按年跌百分之五點三。根據港鐵統計，在星期日的乘客量，本地線上月平均為四百六十一萬人次，比今年八月升約百分之二，反映多了市民在周日外出活動，但按年仍下跌百分之七點四四。



內地旅客亦對香港卻步，在九月份高鐵乘客量首次不達一百萬人次，只有約九十一萬八千人次，平均每日不足三萬人次，但過境線微升，按年仍跌百分之十三。



前浸大經濟系副教授巫伯雄表示，港鐵作為香港重要交通樞紐，一旦受破壞，會增加交通成本及交易成本，同時令生產效率下降。他希望港鐵及政府能盡早解決事件，恢復本港的國際聲譽。