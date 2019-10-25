﻿台陸委會設專案窗口 ﻿﻿籲陳同佳經港府聯絡﻿

台灣陸委會前晚就陳同佳案再「出招」，促請陳同佳透過港府聯絡刑事警察局的專案窗口，以安排赴台投案事宜。陸委會副主委邱垂正亦在台北連續舉行第二日召開記者會，催迫港府向台方提供協助，又稱若陳同佳逍遙法外，港府要負上全責。協助陳同佳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴透露，陳同佳今日不會赴台，但已準備他回台自首，委託台灣理律法律事務所為陳辯護。



陸委會副主委邱垂正昨重申，陳同佳來台並非觀光或商務，必須臨櫃申請入台簽證，而台方成立專案窗口，指陳同佳可透過港府，直接聯絡窗口處理入境事宜，但目前仍在等待港府通知。他指出，台灣和香港就陳同佳都有司法管轄權，若港府行使管轄權，台方會提供協助，若港府放棄管轄權，台灣則會處理案件。



邱垂正表示，台方對陳同佳赴台已準備就緒，希望台港雙方合作，安排陳來台，共同彰顯司法公義。不過，他強調，若港府堅持不合作，令陳同佳逍遙法外，港府要負上全責。



管浩鳴：陳今天不赴台



陳同佳昨日行蹤未明，管浩鳴透露，他今日不會赴台，指稱有消息會知會傳媒。有傳台灣知名律師、理律法律事務所資深合夥人陳長文會為陳同佳辯護。管浩鳴否認由陳長文辯護，只透露案件由理律另一名星級律師負責。



就管浩鳴日前希望台方不要嚇唬陳同佳，又不願陳成政治籌碼，陸委會主委陳明通昨稱，若管浩鳴有心讓陳同佳到台灣受審，「我勸管牧師少講兩句話」，促請港府配合台方將陳帶返台灣。



另外，港大法律學院首席講師張達明表示，陳同佳自願赴台受審並無問題，但港府需考慮如何確保陳同佳到台灣後，能夠得到公平公正的審訊。他又指，如果特區政府介入事件，並由特區政府安排他到台灣，就要很小心處理，拒台人員境內執法，「守住底線」。他又建議，特區政府可盡快修改現行法律條文，容許「港人港審」陳同佳案。



