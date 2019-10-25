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蔡英文：少見牧師講話這麼政治

2019-10-25 列印
　　聖公會教省秘書長、北京市政協委員管浩鳴，近期協助陳同佳，又多次就案件發聲，引外界關注。台灣總統蔡英文昨在桃園會見傳媒，直言：「很少看到牧師講話這麼政治化」，質疑他本身有自己的政治思考。蔡英文強調，處理陳同佳案過程中，只着眼在司法管轄權的行使、司法正義伸張，以及維護司法主權，反指不明白為何管會這樣說？

　　蔡英文又重申，蔡政府在處理陳同佳案時沒有轉軚，強調台灣與香港都有管轄權，若港府不行使，就由台灣來辦，又促請港府提供相關司法協助。

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