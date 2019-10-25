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美股中段跌56點

2019-10-25 列印
　　美國周四股市中段偏軟，杜指報二六七七七點，跌五十六點；納指則報八一七二點，升五十二點。滙控美國預託證券價格見六十一點八八港元，升零點○三港元；騰訊則見三百一十七點○二港元，跌一點九八港元。紐約期金報每盎司一千五百零二點六美元，升六點九美元；紐約期油則報每桶五十六點三三美元，升零點三六美元。
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