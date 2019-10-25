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南區選舉主任病假 黃之鋒參選資格未確認

2019-10-25 列印
　　選舉管理委員會昨晚舉行區議會選舉候選人簡介會，多名曾被選舉主任提問的參選人均獲確認參選資格，據知只剩香港眾志秘書長黃之鋒仍未收到通知。選管會表示，南區選舉主任因病休假，由油尖旺民政事務專員暫時兼任有關職位。

　　黃之鋒表示，他昨早曾至南區民政事務處查詢事件，被告知選舉主任並沒請假，豈料兩個小時後，選管會便宣告她因病請假。他指，按照程序，有關公告應由民陣事務處發出，而非選管會，而且替換選舉主任的人選應是同區的助理專員，不會找油尖旺民政事務專員暫代，質疑當局撤換選舉主任是為了執行政治任務，違反政治中立。

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