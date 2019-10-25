劉頴匡申下月維園集會

曾申請多次遊行的劉頴匡，發起下月二日晚上維園集會，他昨日到北角警署向警方申請不反對通知書，希望能以和平合法的方式讓市民表達訴求。他預計約有一萬人參加，若人數超出預期會與警方商討其他做法，如參考民陣八月十八日的流水式集會。他透露，警方暫時擔心人數會否超出預定申請書上所寫的一萬人，以及維園會否批出場地作為集會用途。



該集會以「求援國際、堅守自治」作為主題，於維園中央草坪舉行。劉解釋，由於「一一二」是國際求助電話號碼，因此在十一月二日舉辦集會，含有向國際發出求援訊息的意思。劉表示，過去數星期，不同團體的遊行集會申請均被警方拒絕，他希望警方可讓港人以和平合法方式，表達訴求，估計成功申請集會的機會，較申請遊行的高。他期望，在當日下午直至晚上舉辦長時間集會，若參與人數太多，會與警方商討可否開放維園足球場及周邊道路，甚至參考民陣流水式集會做法。



