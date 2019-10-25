美商會會長：75%會員企業仍選擇留港

四個月的反修例風波嚴重打擊香港經濟。美國商會會長早泰娜昨出席一個外國記者午餐會時表示，反修例風波期間，的確有在港的美國企業擔心難以吸引人才。不過，她指，仍有百分之七十五的會員企業，仍會選擇留港，因他們認為，難找到與香港相似的營商環境。



早泰娜發言時提到，早前砸美國國會通過的《香港人權與自由法案》，她指對此有憂慮，擔心法案會帶來意外後果，影響商界在香港投資的信心。她又指，一般而言，商業機構不會談及人權，但現在中美產生巨大的摩擦，香港問題愈來愈受國際關注，任何企業都很難將政治與商業分開。她認為，法案顯示出香港與美國之間，有很強的合作關係，因此香港問題也是美國政府關注的焦點。



