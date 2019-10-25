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逾24%中小企近期曾裁員人才協會憂失業率升至3.4%

2019-10-25 列印
■酒店、旅遊、運輸、飲食行業已出現凍薪、放無薪假及停止招聘等情況，來年薪酬增幅料低於預測。
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　　反修例風波打擊中小企，裁員消息不斷。一項昨日公佈的調查顯示，在九十七間參與調查的香港機構中，有二十四間表示曾經裁員，佔調查機構總數百分之二十四點七，共裁減僱員三百六十一人。而香港人才管理協會更預測，失業率會增加至百分之三點四。

　　香港人才管理協會副會長黃諫珍表示，以往十月、十一月是招聘旺季，但現時酒店、旅遊、運輸、飲食行業均受影響，已出現凍薪、放無薪假及停止招聘等情況，相信來年薪酬增幅，會低於是次調查的預測，預料失業率亦會由百分之二點九，增加至百分之三點四。

近期失業率徘徊2.9%

　　此外，渣打大中華區高級經濟師劉健恆昨指出，近期失業率徘徊在百分之二點九，由於數據有滯後，不排除失業率今年底會明顯上升，但他不擔心會出現大型裁員潮。

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