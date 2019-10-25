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﻿渣打中小企指數第四季﻿﻿跌至31.4﻿

2019-10-25 列印
■調查反映本港經濟增長動力全面減弱。資料圖片
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　　香港生產力促進局昨公佈，第四季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，本季指數按季下跌七點六，至三十一點四，屬歷史低位，顯示中小企的營商信心持續疲弱。而三大行業分類指數亦按季下跌，零售業跌幅最大，下跌七點二至二十七點三；製造業跌六點二至二十九點三；進出口及批發業指數跌三點八至二十九點九。

　　渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，調查反映本港經濟增長動力全面減弱，中美貿易緊張局勢持續升溫、本地社會事件均打擊中小企的營商信心，預計第四季的市況將不會出現明顯好轉。他認為，政府近期推出的措施可紓緩中小企經營壓力，但不能完全抵銷本港經濟所面對的衝擊。

　　就新加坡金管局局長孟文能日前透露，香港有少量資金流入新加坡，劉健恆稱，新加坡是資金流走的潛在目的地，但強調現時不見很大走資壓力。

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