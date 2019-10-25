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世銀營商環境報告 港排名升至第三

2019-10-25 列印
　　世界銀行昨公佈《二〇二〇年營商環境報告》，香港得分為八十五點三，按年上升一名，排名第三，落後於紐西蘭及新加坡。香港在申請建築許可排名第一，繳納稅款、取得供電及開辦企業方面均排名前五位。政府發言人表示，會全面研究《報告》內容，繼續與商界及其他相關各方緊密合作，改革現行規管制度，並致力提高規管的效率和降低商界的遵規成本，以進一步優化本港的營商環境。

　　中國得七十七點九分，排名第三十一位，按年上升十五名，在保護中小投資者、跨境貿易等八項指標的排名均有上升。而中國亦連續兩年，入選全球營商環境改善幅度最大的十大經濟體。

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