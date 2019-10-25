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案件下月再訊 馮永業申保釋上訴 與妻互望豎起拇指

2019-10-25 列印
■馮永業早前因涉收受賭王何鴻燊姨仔陳婉玉五十一萬元利益，被裁定公職人員行為失當罪成，被判囚九個月。
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　　前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，早前因涉收受賭王何鴻燊姨仔陳婉玉五十一萬元利益，被裁定公職人員行為失當罪成，被判囚九個月。馮昨向高院申請保釋等候上訴，惟法官指尚未有審訊時的謄本，故押後案件至下月八日再處理申請。馮永業妻子馮程淑儀有到庭支持，夫婦在聆訊完結後，互望微笑，互向對方豎起拇指。

　　法官認為，現時尚未有審訊時的謄本，難以判斷其上訴是否有可爭拗之處，暫時無法處理保釋申請，下令相關機構需於兩周內向法庭提供謄本。另外，辯方亦透露，扣除獄中行為良好可以扣減的刑期後，馮將於明年二月二十日刑滿出獄。

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