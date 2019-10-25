法官認為，現時尚未有審訊時的謄本，難以判斷其上訴是否有可爭拗之處，暫時無法處理保釋申請，下令相關機構需於兩周內向法庭提供謄本。另外，辯方亦透露，扣除獄中行為良好可以扣減的刑期後，馮將於明年二月二十日刑滿出獄。
案件下月再訊 馮永業申保釋上訴 與妻互望豎起拇指
法官認為，現時尚未有審訊時的謄本，難以判斷其上訴是否有可爭拗之處，暫時無法處理保釋申請，下令相關機構需於兩周內向法庭提供謄本。另外，辯方亦透露，扣除獄中行為良好可以扣減的刑期後，馮將於明年二月二十日刑滿出獄。
車站遭打砸 被迫早收車 港鐵客運量四年新低
反修例風波，有激進示威者針對港鐵，不少車站設施遭受破壞，港鐵被迫關閉部份車站，作緊急維修，近日晚上更提早收車，大大影響列車載客能力，導致乘客量下降。港鐵公佈九月乘客量資料，比去年同期勁跌超過百分之六點...
2019-10-25
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網民眾籌醫藥費一呼百應 吉林虐犬案疑便溺遭打爆眼
吉林省吉林市發生一宗懷疑嚴重虐狗事件。據內媒指，一隻薩摩耶犬疑在家中大便，結果被主人踩爆眼球及打致內臟移位後被遺棄。鄰居唐女士替薩摩耶犬進行網上眾籌醫藥費，幸得網民熱烈回應，籌得五千人民幣救治。 ...
2019-10-25
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警民再衝突增至18死 智利騷亂平息無期
智利總統皮涅拉已公開道歉及承諾推動經濟改革，但仍未能平息民憤。首都聖地亞哥周三仍有數以萬計示威者上街遊行，堆放雜物堵路及與防暴警察爆發衝突。在連日的暴力衝突中，死亡人數已上升至最少十八人。 智利是全球最大的產銅國，一些工會響應號召，同意會員參加大罷工。雖然宵禁令仍然生效，但當地不少照樣外出。在聖地亞哥市中心大街上，許多示威者高舉國旗、橫額和標語，大叫「智利醒覺了！」口號。有激進示威者向警察投擲石塊和硬物，警察發射催淚彈及水炮驅散。 除了聖地亞哥外，國內一些城市和小鎮也出現類似場面。全國數以百萬計學生無法上學，有數個地鐵站要關閉。一些商店遭破壞及搶掠，無法營業。油站出現等候入...
2019-10-25
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屋苑錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城銀星閣中層E室，面積749方呎，三房連套房間隔，原叫價1700萬，累減至1595萬易手，呎價21295元。原業主...
2019-10-25
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聰明錢按兵不動 資金流速未加快 星金管︰僅少量港資流入
香港社會動盪持續四個多月，屢傳有本港資金湧向新加坡。不過，新加坡金管局長孟文能指，香港政局動盪促使一些資金流向該國，金額僅屬少量，流入速度亦未見加快，惟承認如何重新配置資產的查詢確有所增加。 ...
2019-10-25
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三幼狐封「聖」
李斯特城英超異軍突起排第三，一條年輕中場線應記一功。盛傳被曼聯挖角的占士麥迪臣和泰利文斯近期輪流士哥，哈維班尼斯則專心助攻，三子今晚聯賽勢率狐里作客擊敗態沉的修咸頓向榜首雙雄施壓，直取客勝。（Now621台周六凌晨3:00直播） 狐狸上輪英超主場2:1挫般尼，比利時中場泰利文斯射入奠勝球，哈維班尼斯助攻梅開二度，前者更當選該仗最佳球員；前一輪作客1:2負利物浦，占士麥迪臣則入破蛋一球。泰利文斯和占士麥迪臣聯賽同樣有兩球進帳，哈維班尼斯累積三次助攻成隊中之首，三子合力助李斯特城各賽事近五場四勝一負，今晚勢聯同射手占美華迪撕破聖徒防線。 修咸頓上輪英超作客僅跟狼...
2019-10-25
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【崇光感謝祭2019】率先預訂 Sogo Thankful Week超抵貨品！這些是必買精選！
今年2019 的Sogo Thankful Week崇光感謝祭仲有兩星期先開始，但現在開始至11月5日已可以在Sogo崇光網上率先預訂超抵貨品，終於不用咁頻撲排長龍，同人爭崩頭！今年到底買咩係最抵？現...
2019-10-25
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觀眾勁讚 《牛下》翻生收視高執身彩 張振朗 吳岱融 唔怪黃心穎
TVB劇《牛下女高音》播出唔夠兩星期，不但口碑唔錯，最高有成27.1收視點，身為主角的吳岱融同張振朗當然開心。其實呢套劇一度因為黃心穎的偷食事件，搞到變成倉底貨，仲諗住搵江嘉敏補拍過先推出，估唔到口依...
2019-10-25
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Shimba工作室——【「澳門新八景」旅遊小貼士】Market Play By Uncle Ray
隨著去年年底港珠澳大橋正式通車，香港與澳門之間嘅距離又再拉近一大步。不單交通時間縮短，暈船浪嘅朋友更可以用一個舒服嘅方式去澳門，種種嘅好處吸引咗好多香港人去澳門玩番一兩日，輕鬆放下假！ 講到澳門景點...
2019-10-25
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利敬國目標超然
利敬國周三晚策「盈喜輝」爆冷W，最近三次賽事都有馬贏，手風正順，而由於周日的沙田泥地賽事起，除有杜美爾請假，田泰安亦開始停賽，遂令利敬國的支持亦增可騎足九場，他揚言要把握贏馬機會，並指「超然」和「二郎...
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