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前校長陳章萍涉用假文書官指證據不足維持判無罪

2019-10-25 列印
■前校長陳章萍被指涉向教育局出示虛假員工面試記錄，因而被控一項使用虛假文書罪，經審訊後獲判無罪。
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　　屯門興德學校前年爆出連串校政醜聞，時任校長陳章萍被指涉向教育局出示虛假員工面試記錄，她因而被控一項使用虛假文書罪，經審訊後獲判無罪。

  律政司不服提出覆核聆訊，原審裁判官水佳麗昨在屯門裁判法院裁定，控方沒有充足指控證明陳章萍透過虛假面試記錄隱瞞教育局職員，宣佈維持原判，亦批准辯方的訟費申請。

　　水官坦言，雖然陳章萍並非完全沒有可疑，但控方無法證實陳章萍有任何動機，而去故意製作涉案虛假文件，或在文件上簽署。而應徵者的供詞，也支持記錄上的面試確實曾發生。

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