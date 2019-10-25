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﻿嘉頓廠房火警﻿ 14﻿月來兩度燒﻿

2019-10-25 列印
■消防到場半小時後撲熄火警。
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　　去年八月曾發生三級火警的深井嘉頓麵包廠房，昨清晨地下垃圾房發生火警，消防到場半小時後救熄，三十名職員疏散，火警中幸無人受傷。消防調查後，相信火警無可疑。

　　現場為深慈街一至十一號嘉頓麵包廠房，昨清晨六時許，有職員發現地下的垃圾房發生火警，消防員接報到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，約半小時後將火撲熄，約三十名職員自行疏散到安全地方，火警中無人受傷。消防員在現場調查後，認為火警無可疑，但起火真正原因仍有待調查後證實。

　　去年九月八日，嘉頓麵包廠房曾發生三級火警，廠房A座七樓一條鬆餅生產線煙囪位置冒煙起火，逾百人疏散，火警中無人受傷；廠房有機器損毀，但廠房其餘生產線運作正常，未有受到火警影響。

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