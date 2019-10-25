智利總統皮涅拉已公開道歉及承諾推動經濟改革，但仍未能平息民憤。首都聖地亞哥周三仍有數以萬計示威者上街遊行，堆放雜物堵路及與防暴警察爆發衝突。在連日的暴力衝突中，死亡人數已上升至最少十八人。 智利是全球最大的產銅國，一些工會響應號召，同意會員參加大罷工。雖然宵禁令仍然生效，但當地不少照樣外出。在聖地亞哥市中心大街上，許多示威者高舉國旗、橫額和標語，大叫「智利醒覺了！」口號。有激進示威者向警察投擲石塊和硬物，警察發射催淚彈及水炮驅散。 除了聖地亞哥外，國內一些城市和小鎮也出現類似場面。全國數以百萬計學生無法上學，有數個地鐵站要關閉。一些商店遭破壞及搶掠，無法營業。油站出現等候入...

2019-10-25