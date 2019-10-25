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爐頭搶火老婦首當其衝

2019-10-25 列印
爐頭搶火老婦首當其衝
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　　旺角一單位昨凌晨發生火警，一名七十七歲姓劉行動不便女住客，在甘霖街四號廣源大廈十二樓一單位廚房煮食時，爐頭疑突然搶火，火舌燒着附近雜物引致火警，女事主首當其衝，面、頸及胸部被燒傷，頭髮亦被燒焦。幸其八十二歲姓陳丈夫見狀，及時將火撲熄，報警後女傷者獲送院，治療後情況危殆。消防調查後認為火警無可疑。

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