兒科基金關注兒童示威遭暴力對待

香港兒科基金一個專家小組，日前商討近月社會運動對兒童健康影響。小組對目擊兒童遭受暴力對待感到極為震驚，又指無論兒童身體或任何形式的暴力、化學武器、橡膠子彈、無理逮捕及不公正執法，都會對兒童健康有害，絕不可以接受。



該小組建議，政府呼籲各方立即停止一切形式暴力，特別是掌有權力的人士，必須停止任何侵犯兒童權利的行為，確保兒童的權利，包括執法部門在處理被捕或被拘留的未成年人士時，必須遵循警察通例及守則、任何違反準則的行為，都應予以審查，而相關人士必須承擔責任等。該小組指出，香港政府嚴重忽視兒童和青少年的心理健康，認為政府必須妥善處理青少年的需要，這對解決香港目前的社會運動至關重要，而不只是口頭上的承諾。



