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為期一年　機管局現正招募 ﻿大嶼山﻿﻿工作假期包住宿﻿

2019-10-25 列印
■機場就業計劃可讓年輕人感受獨立自主的共宿生活，以及工作體驗。
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　　香港機場管理局推出「工作x假期@大嶼山」計劃，讓年輕人不用離開香港，亦可感受獨立自主的共宿生活以及工作體驗。參加者不但有社工協助適應新工作，還可獲一年於東涌免費宿舍及學習津貼。機管局現正招募新一屆參加者，有興趣人士，可於下月十六日或之前報名。

　　該為期一年、專為年齡十八歲或以上、工作經驗三年或以下年輕人而設的機場就業計劃，是機管局社區投資項目「EXTRA MILE 里‧想高飛」計劃之一。該計劃於二○一八年推出，透過創造就業，及向上流動機會，為航空界培養生力軍，及創造將機場及社區發展連繫起來的共享價值。

首個海外團往南韓交流

　　此外，「工作x假期@大嶼山」將會舉辦首個海外交流團，於十一月乘飛機到南韓仁川國際機場，參加者既可學習外國機場的航空服務，又可遊覽首爾。

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