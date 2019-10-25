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食安中心提醒：未有陽澄湖大閘蟹入口

2019-10-25 列印
　　現在有來自陽澄湖的大閘蟹？小心是個陷阱！食物安全中心提醒市民，現時香港至今沒有輸入陽澄湖大閘蟹的紀錄，如果市民在市面見到有聲稱「陽澄湖大閘蟹」，可致電政府熱線一八二三，方便相關政府部門跟進調查。

　　食安中心指出，售賣大閘蟹的店舖，必須向食物環境衞生署申領介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證。而有關許可證的條款亦規定，所有供出售的大閘蟹的店舖，必須附有由出口地當局簽發的衞生證明書。

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