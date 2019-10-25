﻿茶果嶺納入重建藍圖﻿ ﻿老村民冀保存舊校古廟﻿

新一份《施政報告》將碩果僅存的九龍村落茶果嶺村，再度搬上收地重建藍圖。茶果嶺以採石聞名，現任村長邱東先祖曾為礦場東主，見證村民「工字出頭」歲月。昔日牛頭角、茜草灣、茶果嶺和鯉魚門合稱四山，以茶果嶺為首，高峰期居民逾萬，鐵皮屋佈滿山頭，狹窄的大街沿路走來，士多、冰室、街市、酒莊一應俱全，今日已十室九空。吳寶和經營半世紀的茶室，見證大街由熙來攘往到門可羅雀。一眾滿頭花白的村民於冰室敍舊，慨歎難捨村內人情味，但近年經歷颱風、火災及鑽挖工程影響，脆弱寮屋已搖搖欲墜，只求保留村內的天后廟及舊校原貌，好為古村留痕。



茶果嶺鄰近東隧九龍入口，面向維港，因盛產花崗石及瓷泥，逾百年前已有客家人定居，主要為鄧、羅、曾、黃、邱五大氏族。年逾七十歲的現任茶果嶺村長邱東，九代植根茶果嶺，見證家族石廠生意的風光，「最高法院（即終審法院）、廣州石室聖心大教堂、虎門炮台的石都是來自茶果嶺！」



茶果嶺的名字由來，有兩大說法，一說是六十年代從觀塘仔灣看過去，茶果嶺的山形貌似茶果；另一說法則是愛造茶果的客家人，在山上種有茶果樹而得名，兩者誰真誰假，已不可考。



年屆六旬的村民吳寶和從父親手中接棒，成為茂發茶室老闆，主要賣雲吞麵，孩童時代曾見證茶果嶺大街盛極一時。他憶說，六十年代大批內地人大逃亡來港，在茶果嶺後山搭建木屋，人口大增，全盛時期人口過萬，大街兩旁曾一度有百家商店，大部份都是前舖後居，「隔籬賣女裝童裝、百貨，對面是酒莊，前面則有冰室、士多。」還有一家榮華冰室，前身為古老花崗石建成的石屋教堂，於一九六二年正式開業，人稱鏡哥的老闆歐陽偉鏡，同樣是子承父業，屹立茶果嶺逾半世紀。



茶果嶺的繁盛，亦可從每年天后誕舉辦的巡遊、舞獅及花炮會中窺探一二。五六十年代墟冚的花炮盛會，仍烙印於邱東腦海，「當時有百幾艘船停泊在茶果嶺，船員工人及村民都期待搶花炮。試過有七十隻花炮，排列在天后廟外。此外，巨型龍舟「合義龍」亦是茶果嶺輝煌歷史的象徵，五六十年代在龍舟比賽中風靡一時，橫掃多年冠軍。即使現時「合義龍」已退役，老村民亦奉若神明，每年端午節都會上香供奉。



五六十年代，茶果嶺各行各業百花齊放，除了石礦場，還有油庫及海鮮業。教大社會科學系助理教授洪松勳表示，「茶果嶺比鯉魚門早十年發展海鮮業批發。」然而，隨着鄰近鯉魚門的油塘灣徙置區於六十年代落成，不少工人轉移到油塘工作，「人流多了，自然帶動鯉魚門的海鮮業發展。」



茶果嶺傳統的手工採石業，亦於六七暴動後式微。洪松勳指出，六十年代後期改用現代化採石，採石時使用炸藥須獲政府發牌。至九十年代大型屋苑麗港城落成、油庫搬遷，茶果嶺正式走向沒落。



一三年，政府擬開拓前茶果嶺高嶺土礦場成為住宅區時，邱東大力反對，更入稟法院申請逆權侵佔部份官地，但上周得聞《施政報告》有意收回茶果嶺村建屋，態度則稍為軟化。



茶果嶺面臨搬遷，邱東只求保留村內的天后廟及四山公立學校的原貌，並覓地建立茶果嶺鄉民聯誼會，「我始終會死，想子孫日後返來，也可以知道茶果嶺村的模樣。」



