到校支援SEN學童加碼 幼師額外工作勢激增

上周《施政報告》提及未來三年，到校學前康復服務的名額將逐漸加碼到一萬個，以達至學前康復服務「零輪候」的目標。計劃自去年恒常化以來，名額增幅三級跳，有教育界卻稱，隊伍到校支援還須幼師後續跟進各項進度，與隊伍及家長溝通銜接，以及額外編撰教材等工夫，由現職老師一腳踢完成。計劃名額提升，對SEN幼童而言或是一大喜訊，幼教界現時普遍未有專責人手統籌學童特殊教育需要，幼師工作重擔勢將百上加斤。



政府一五年推行名額約三千個的「到校學前康復服務試驗計劃」，讓正在輪候服務的SEN幼童可以在校內獲得專業團隊，例如言語治療師、職業治療師、心理學家等各種小組或單對單的針對性訓練。



計劃去年恒常化後，政府不僅在月初將計劃名額由五千加到七千，在上周發表的《施政報告》，更宣佈將計劃再加碼，未來三個學年每年再增加一千個名額，計劃前後合共提供一萬個名額。勞福局局長羅致光便稱，希望今屆任期內做到「零輪候」的目標。



身兼荃灣商會朱昌幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲表示，雖然名額增加對SEN幼兒有明顯幫助、有助縮短服務輪候時間，但額外的行政工作，在人手無增加的情況下，無形中大添老師壓力。



林翠玲則以其學校為例，現時到校隊伍每星期來一至兩日、每次用約一小時來協助每名有需要的SEN幼童。通常隊伍在到校訓練過後，需要和老師作課後溝通，但實際往往可能推遲到夜晚才能以電話溝通，「可以預視隊伍到校密度將來提高後，若編制依舊，幼師可能連十至二十分鐘的空堂時間也要用來處理相關事務，變相更加『無得唞』。」



有專職人員到校協助SEN幼童，粉嶺神召會幼稚園校長王小鳳指出，幼師角色猶如個案經理，不可或缺，「若專家提供單對單服務、或為學童提供一些家居訓練，老師緊密與家長及隊伍聯繫跟進，日常教學也需要老師密集而穩定地介入。」



幼園人手場地有限



王小鳳稱，現時幼稚園普遍並未如中小學般，編制上有俗稱「SENCo」的特殊教育需要統籌主任，專責統籌校內學生特殊教育需要，所以通常要學校主任或老師身兼幾職，個別處理。隨着近年個案種類及人數增加，學校承載力有限，她稱增加額外人手，SEN支援長遠才能承先啟後，「既然當局都大幅增加了名額，在幼稚園多做一步，才是對教育負責任。」



除了幼稚園人手外，場地不足也是進行服務的另一限制。有份提供到校學前康復服務的協康會，其行政總裁歐陽偉康以到校為幼童進行言語治療為例，指出治療師進行訓練時，需要安靜及隔音的地方。但現時他觀察到，即使有校長或主任借出房間，亦未能完全收效，治療師唯有將幼童帶去角落、甚至帶到其他中心訓練，變相減低到校服務的便利性。



到校隊伍若需要進行遊戲或相關訓練，普遍需要另闢場地。現時幼稚園空間有限制，王小鳳稱，自己學校因為位處教會內，才免卻了「借位難」的問題，安排訓練在教會室內進行。林翠玲則稱，校方唯有一地多用，將訓練時間與學校上課時間錯開，「如果學生在上午上課，便要將訓練主力安排到下午。」



