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遭凍肉擊中工人墮斃

2019-10-25 列印
■警員在發生奪命意外的現場調查。
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　　昂船洲發生奪命工業意外，一名工人被吊運中約一噸重凍肉擊中後，失足墮三米下船艙底昏迷，送院後傷重不治。

　　昨午三時許，四十歲姓鄭工人與兩名同事在昂運路昂船洲公眾貨物裝卸區一艘船上，進行吊運凍肉工作，其間他們吊運一批重約一噸的凍肉時，疑海面突然翻起風浪，躉船及吊運中凍肉搖擺不定，鄭不及閃避，被吊運中的凍肉擊中，飛墮三米下的船艙底重傷昏迷。其他工人見狀報警，消防將傷者救起，惜送院後證實死亡。警方調查後案件列工業意外，通知勞工處跟進意外原因。

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