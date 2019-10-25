昨午三時許，四十歲姓鄭工人與兩名同事在昂運路昂船洲公眾貨物裝卸區一艘船上，進行吊運凍肉工作，其間他們吊運一批重約一噸的凍肉時，疑海面突然翻起風浪，躉船及吊運中凍肉搖擺不定，鄭不及閃避，被吊運中的凍肉擊中，飛墮三米下的船艙底重傷昏迷。其他工人見狀報警，消防將傷者救起，惜送院後證實死亡。警方調查後案件列工業意外，通知勞工處跟進意外原因。
遭凍肉擊中工人墮斃
昨午三時許，四十歲姓鄭工人與兩名同事在昂運路昂船洲公眾貨物裝卸區一艘船上，進行吊運凍肉工作，其間他們吊運一批重約一噸的凍肉時，疑海面突然翻起風浪，躉船及吊運中凍肉搖擺不定，鄭不及閃避，被吊運中的凍肉擊中，飛墮三米下的船艙底重傷昏迷。其他工人見狀報警，消防將傷者救起，惜送院後證實死亡。警方調查後案件列工業意外，通知勞工處跟進意外原因。
車站遭打砸 被迫早收車 港鐵客運量四年新低
反修例風波，有激進示威者針對港鐵，不少車站設施遭受破壞，港鐵被迫關閉部份車站，作緊急維修，近日晚上更提早收車，大大影響列車載客能力，導致乘客量下降。港鐵公佈九月乘客量資料，比去年同期勁跌超過百分之六點...
2019-10-25
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網民眾籌醫藥費一呼百應 吉林虐犬案疑便溺遭打爆眼
吉林省吉林市發生一宗懷疑嚴重虐狗事件。據內媒指，一隻薩摩耶犬疑在家中大便，結果被主人踩爆眼球及打致內臟移位後被遺棄。鄰居唐女士替薩摩耶犬進行網上眾籌醫藥費，幸得網民熱烈回應，籌得五千人民幣救治。 ...
2019-10-25
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警民再衝突增至18死 智利騷亂平息無期
智利總統皮涅拉已公開道歉及承諾推動經濟改革，但仍未能平息民憤。首都聖地亞哥周三仍有數以萬計示威者上街遊行，堆放雜物堵路及與防暴警察爆發衝突。在連日的暴力衝突中，死亡人數已上升至最少十八人。 智利是全球最大的產銅國，一些工會響應號召，同意會員參加大罷工。雖然宵禁令仍然生效，但當地不少照樣外出。在聖地亞哥市中心大街上，許多示威者高舉國旗、橫額和標語，大叫「智利醒覺了！」口號。有激進示威者向警察投擲石塊和硬物，警察發射催淚彈及水炮驅散。 除了聖地亞哥外，國內一些城市和小鎮也出現類似場面。全國數以百萬計學生無法上學，有數個地鐵站要關閉。一些商店遭破壞及搶掠，無法營業。油站出現等候入...
2019-10-25
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屋苑錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城銀星閣中層E室，面積749方呎，三房連套房間隔，原叫價1700萬，累減至1595萬易手，呎價21295元。原業主...
2019-10-25
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聰明錢按兵不動 資金流速未加快 星金管︰僅少量港資流入
香港社會動盪持續四個多月，屢傳有本港資金湧向新加坡。不過，新加坡金管局長孟文能指，香港政局動盪促使一些資金流向該國，金額僅屬少量，流入速度亦未見加快，惟承認如何重新配置資產的查詢確有所增加。 ...
2019-10-25
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三幼狐封「聖」
李斯特城英超異軍突起排第三，一條年輕中場線應記一功。盛傳被曼聯挖角的占士麥迪臣和泰利文斯近期輪流士哥，哈維班尼斯則專心助攻，三子今晚聯賽勢率狐里作客擊敗態沉的修咸頓向榜首雙雄施壓，直取客勝。（Now621台周六凌晨3:00直播） 狐狸上輪英超主場2:1挫般尼，比利時中場泰利文斯射入奠勝球，哈維班尼斯助攻梅開二度，前者更當選該仗最佳球員；前一輪作客1:2負利物浦，占士麥迪臣則入破蛋一球。泰利文斯和占士麥迪臣聯賽同樣有兩球進帳，哈維班尼斯累積三次助攻成隊中之首，三子合力助李斯特城各賽事近五場四勝一負，今晚勢聯同射手占美華迪撕破聖徒防線。 修咸頓上輪英超作客僅跟狼...
2019-10-25
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【崇光感謝祭2019】率先預訂 Sogo Thankful Week超抵貨品！這些是必買精選！
今年2019 的Sogo Thankful Week崇光感謝祭仲有兩星期先開始，但現在開始至11月5日已可以在Sogo崇光網上率先預訂超抵貨品，終於不用咁頻撲排長龍，同人爭崩頭！今年到底買咩係最抵？現...
2019-10-25
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觀眾勁讚 《牛下》翻生收視高執身彩 張振朗 吳岱融 唔怪黃心穎
TVB劇《牛下女高音》播出唔夠兩星期，不但口碑唔錯，最高有成27.1收視點，身為主角的吳岱融同張振朗當然開心。其實呢套劇一度因為黃心穎的偷食事件，搞到變成倉底貨，仲諗住搵江嘉敏補拍過先推出，估唔到口依...
2019-10-25
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Shimba工作室——【「澳門新八景」旅遊小貼士】Market Play By Uncle Ray
隨著去年年底港珠澳大橋正式通車，香港與澳門之間嘅距離又再拉近一大步。不單交通時間縮短，暈船浪嘅朋友更可以用一個舒服嘅方式去澳門，種種嘅好處吸引咗好多香港人去澳門玩番一兩日，輕鬆放下假！ 講到澳門景點...
2019-10-25
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利敬國目標超然
利敬國周三晚策「盈喜輝」爆冷W，最近三次賽事都有馬贏，手風正順，而由於周日的沙田泥地賽事起，除有杜美爾請假，田泰安亦開始停賽，遂令利敬國的支持亦增可騎足九場，他揚言要把握贏馬機會，並指「超然」和「二郎...
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