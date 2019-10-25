拒迎合「大碼女性」市場 Victoria's Secret步向衰落

據最新一期《東周刊》報道，四十二年前，美國著名內衣品牌維多莉亞的秘密（Victoria's Secret，維密）誕生，之後一直順風順水，火速成為業界龍頭，更開創內衣時裝展的先河，成為眾所矚目的年度盛事，模特兒能夠獲邀走上維密搭建的天橋，以至穿上天價的夢幻內衣，化身做維密的天使，乃是職業生涯中的一大榮光。一直與「天使面孔，魔鬼身材」拉上關係的維密，由當年「嶄新果敢」，蛻變成現在的故步自封，漸漸與世界潮流脫節，拒絕接受「大碼女性」市場，加上管理層惹火言論，拖累公司生意跌跌不休，不得不關店裁員救亡，連位於俄亥俄州哥倫布市的總部都要裁減五十人，服務公司十六年的門店運營總裁April Holt亦將離職。



據《東周刊》報道，曾經的金蛋如今褪色，維密母公司L Brands股價更連跌四年，累跌超過八成，單計今年就下挫四成，跌到現時的二十美元樓下。今次公司毅然決定瘦身，能否令曾經的「天使」再現輝煌，拭目以待。



今年三月，L Brands公佈的季度業績顯示，維密同店銷售再跌百分之七，整體都要跌百分之三。面對持續下跌的業績，維密去年已經關閉三十間分店，今年更要關五十三間，為進一步慳成本，位於俄亥俄州哥倫布市的總部都要裁減五十人。



關閉多間分店 美總部須裁員



維密曾是L Brands的金蛋，近年卻成為了折翼天使，無不與營銷及未能追上社會風氣改變相關。今年中，被稱為「天使之父」的L Brands營銷總監拉齊克（Ed Razek），在接受雜誌《時尚》（Vogue）訪問時，再一次被問到為何不接受大碼和跨性別模特兒試鏡，他回應道︰「我不認為我們應該如此。為甚麼？因為時裝展是一場幻想。」他又稱，○○年曾為大碼模特舉辦特別版時裝展，但「無論當時或現在，大家都對這種節目沒興趣！」而隨着社會為跨性別人士爭取權益愈來愈多，但拉齊克一直反對選用跨性別模特兒，反指「這是一個夢幻的，屬娛樂性質的特備節目。」



拉齊克的言論隨即引起市場廣泛討論及爭議，連被他一手捧起的「天使」Kendall Jenner 都發聲批評，力撐跨性別女性。維密官方隨後不得不道歉，重申試鏡時歡迎跨性別女性。



根據美國疾病控制與預防中心的數據，單是過去十年，美國女性的平均體重已經增加六磅；《美國醫學會雜誌》更指出，每十個美國女性之中，就有一個屬於肥胖。



與「物化女性」標籤分不開



另一問題在於，現今世代尋求女性平權，但有人認為維密仍然與「物化女性」的標籤掛鈎，這個標籤令某些人認為，公司的產品與性暴力和性騷擾等文化扯上關係。另外，正當全世界都談論種族多元的時候，維密堅持把白人的自然膚色淺褐色定義為「裸色」。還有當無鋼圈、無胸墊的內衣、運動內衣，以至高腰內褲成為新潮流之際，維密仍以為是王牌的集中型上托內衣和T-back等，都已經落伍。



時代改變，然而幕後大腦拉齊克仍然故步自封，惹火言論又引起公憤，公司業績至今不見起色，最終拉齊克今年八月亦正式離職。現時，交由一名男性成為女性內衣集團的揸弗人，能否改變公司命運，仍要拭目以待。



