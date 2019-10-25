﻿新地倡運動行善﻿ 單車賽﻿燃燒卡路里籌款﻿

寓運動於行善，為香港帶來正能量，向來是新鴻基地產的慈善方針，在「亞洲車神」黃金寶身上，也找得到這種運動行善的力量：「拎得起世界冠軍，也幫得到其他人。」為讓普羅大眾亦能化身運動行善達人，新地早前於香港單車館舉辦「新地運動行善嘉年華2019」，一眾健兒在比賽中盡情揮灑汗水，將燃燒的卡路里，化成善款；在歡樂的嘉年華氣氛下，一家大小也於平衡車賽道上，親子樂一番。新地執行董事郭基煇期望，嘉年華除了讓家長及小朋友強身健體，更能培養出不屈不撓的精神，迎難而上。



繼去年舉辦香港單車節嘉年華，新鴻基地產今年再接再厲，延續活動的歡樂氣氛，早前於香港單車館舉辦「新地運動行善嘉年華2019」，設有十六項運動項目，讓大人小朋友齊齊化身運動行善達人。



新地執行董事郭基煇說：「舉辦是次活動是希望香港有多點正能量，實踐運動行善。」新地一直貫徹「以心建家」的信念，積極推動運動行善精神，將城中體育盛事與慈善結合，扶助社會上有需要人士，帶出正能量。



平衡車賽逾500人參與



香港近月社會氣氛欠佳，旅發局考慮到不確定情況，於本月初宣佈取消舉辦由新地贊助多年的香港單車節。郭基煇稱，本來每年會舉辦新地單車節，但今年該活動不幸被取消，故將精力投放於嘉年華，希望家長及小朋友參與這些運動，一方面可以強身健體，另一方面可以培養不屈不撓精神，即使跌倒都能起身，努力克服困難。



新地運動行善嘉年華，是去年單車節嘉年華的延續，涵蓋多場單車比賽。最受矚目的活動非「新地平衡車賽2019」莫屬，當日有逾五百名家長及小朋友參加，三至七歲小朋友，均能在平衡車賽道上大顯身手。郭基煇更聯同民政事務局體育專員楊德強及新地單車大使黃金寶，帶領百名小朋友以平衡車繞圈一周。黃金寶的兒子亦有落場參賽，當其他小朋友衝向終點，兒子卻回頭望他，問他為何不一起玩耍，完全不計較勝負，令阿寶亦受感染：「輸贏無所謂，希望兒子享受比賽及運動。」



不少體力充沛的中學生及新地單車學院學員，均出戰由新地及中國香港單車總會合辦的「新地場地單車賽2019」，在殿堂級的賽道上一較高下，健兒所爆發的無比力量，獲得熱烈掌聲。現場還有虛擬世界單車比賽「『力』遊世界賽」、「新地單車學院」四公里騎乘挑戰、動感模型車等攤位，「新地聯校室內單車機比賽2019」亦有十六隊中學隊伍，在單車機上龍爭虎鬥。



今次嘉年華亦增添垂直跑步、體能測試等元素，包括在樓梯機體驗垂直跑的「挑戰新高峰」、「大繩挑戰」、「推雪橇挑戰」及「體能挑戰站」等，讓一眾參加者盡情揮灑汗水，不斷燃燒卡路里，以換取卡路里積分。



近千名參加者合共燃燒五萬八千多卡路里，其中最強的運動行善達人燃燒約一千四百卡路里，成為全場之冠。嘉年華參加者每燃燒一卡路里，新地便捐出五十元，換言之，是次活動共籌得三百萬元，將用作資助六個慈善團體旗下的兒童及青少年項目。



為鼓勵年輕人培育堅毅精神，大會也特別邀請星級運動員舉辦講座，黃金寶在場分享香港單車選手的傳承故事，踩單車的過程，令他學懂了堅持與謙卑，「正因為比賽會有輸贏，這就是運動的魅力。」昔日光環外，黃金寶亦在運動中發現行善的力量，「拎得起世界冠軍，也幫得到其他人。」港產長跑名將陳家豪也現身說法，分享成為跑手的故事及箇中辛酸。



新地除了每年贊助舉辦香港單車節，去年更成立新地單車學院，走進校園培育青年，通過由專業教練提供的培訓，為學員的興趣訂立目標及方向。新地單車學院學員林名軒稱，踩單車使他產生奮鬥心，亦很享受練習的過程，他盼能盡快加入港隊青訓，繼續追向目標。



過去一年，學院已培訓約二百名學員，逾半已成功考獲場地單車使用證。郭基煇指出，學員經培訓後已大有進步，希望香港可發展高校單車聯賽，讓年輕人有多點機會參加賽事，目前正與香港單車總會商討細節。



