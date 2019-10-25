﻿北潭涌擬拓綠色遊﻿ ﻿山藝界憂破壞自然﻿

為進一步推廣綠色旅遊，新一份《施政報告》提出研究發展西貢北潭涌，作為綠色旅遊樞紐。北潭涌是西貢郊野公園的入口，逢周末吸引大批遊人前往，惟旅遊業界稱，該處塞車問題嚴重，外地團慣常不會取道於此。山藝界及環團則直言，北潭涌的旅遊配套已算完善，擴建基建意義未明，擔憂一旦過度發展，會加重鄰近景點的負荷，有機會破壞自然面貌。



位於大網仔路的北潭涌巴士總站，被認為是西貢郊野公園的「大門」。香港山藝協會創辦人兼總教練梁梓浩指，該處一帶有燒烤場、度假營，星期日及公眾假期也可在該站乘坐小巴到萬宜水庫東壩參觀地質公園，加上毗鄰又有上窰民俗文物館，在下一個巴士站則抵麥理浩徑第一段的起點，故每逢周末均有大量人前往，「每小時至少有幾百人，踏單車的人、行山隊會不同時間前來，郊遊者有長者，亦有幼童，大家短暫停留就會出發前往其他地點。」



民居恐受滋擾



若發展北潭涌為綠色旅遊樞紐，香港入境旅遊接待協會會長林和忠預計，本地遊客或自由行旅客將較得益，惟大網仔路沿途尚有不少豪宅及村屋，他質疑發展計劃的負面影響更大，日後的交通問題可能有如假日的大美督或紅葉季的大棠般嚴峻，惹起當地居民反對發展。



山藝界及環團也不看好北潭涌的發展計劃。梁梓浩表示，現時北潭涌巴士總站已設有停車場、公廁、燒烤場、小食亭及旅客中心等配套，漁護署管理得宜，環境也自然優美，「『山竹』吹襲後，署方用塌樹製造了一些欄杆，加入其他建築不知會否格格不入，再者郊遊者慣常在西貢市中心補給，新增商舖的意義未明，但隨時因大興土木而失去原有的大自然風味，甚至因人流過多，影響原本希望在郊外享有寧靜環境的人。」



綠色力量高級環境事務經理單家驊也稱，現時在北潭涌已經設有遊客中心及泊車位等設施，且多數興建在非郊野公園範圍內。他稱，大部份北潭涌面積已被劃入郊野公園範圍內，在避免影響郊野公園範圍的前提下，他稱難以估計設施如何加建，「除非在同一個停車場加建多一倍的車位。」



他同時指出，現時外來車輛經北潭涌進入郊野公園須申請許可證，每日有嚴格限額，不大幅放寬配額的前提下，北潭涌已發揮樞紐作用。



增加設施及交通壓力



環保觸覺高級項目經理何嘉寶則擔心，將北潭涌發展成具規模的中轉站，會為相鄰自然環境造成壓力，加上景點位置偏遠，難免增加清潔壓力，「當遊客增多時，便相對難以控制他們的行為，例如不帶走垃圾、塗鴉等問題。」她認為，當局倡議發展綠色旅遊樞紐的同時，應同步考慮其他措施，例如要求進入的旅行團必有認可導遊隨行，並且小心評估加建設施對自然環境的負荷。



綠恒生態旅遊總經理謝宇德建議，當局應思考加強海上交通配套，多線發展。



