﻿中美貿易戰＋反修例風波 4000個全職空缺蒸發 大學畢業生搵工難

中美貿易戰前景未明及反修例風波持續，大學畢業生就業情況也受打擊。據大學聯校就業資料統計庫最新數據顯示，今年六月至九月，有兩萬八千多個全職畢業職位空缺，較二○一八年同期，減少四千多個，減幅約一成二。人力資源顧問指出，若社會衝突持續，再加上年尾是招聘淡季，相信十一及十二月的職位空缺，將會更加少。



大學聯校就業資料統計庫是一個資料平台，為八間資助大學畢業生提供職位空缺訊息。數據顯示，在今年六月至九月期間，平台刊登的全職畢業職位空缺，有兩萬八千八百六十四個。在這些空缺職位中，以行業劃分，提供最多職位空缺的首三個行業，為資訊科技業、銀行或金融服務業，以及消費或零售業，分別提供四千個、三千多個以及二千多個。



惟對比去年同期，這三個行業的職位空缺數目均減少，以銀行或金融服務業為例，減少約一千個。此外，在六至九月間，大學聯校就業資料統計庫刊登的全職空缺，平均薪金為一萬六千三百一十元，較去年同期的一萬五千一百一十七元，增加百分之七點九。



年尾招聘淡季料更慘淡



安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍相信，大學生就業職位減少，與反修例風波有關。若然社會衝突持續，加上年尾是招聘淡季，就業前景會更慘淡。在目前經濟低迷情況下，她建議大學生畢業後，應盡快入職，不要計較工作是否感興趣，或工資是否合乎理想。因為畢業後不就職的時間愈長，往後愈難找到工作。再者，累積一定工作經驗後，無論日後市況如何，對職業發展都有幫助。



此外，合眾人事顧問總經理蘇偉忠則指出，現時很多行業都凍結人手，即使招聘也優先考慮有工作經驗者。因此，往後至少三個月，大學畢業生的就業前景，也難見好轉。