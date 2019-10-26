﻿市建局春田街項目﻿﻿ 擬改作首置上車盤﻿

市建局回應新一份《施政報告》中，要求提供更多「首置」等資助房屋單位，擬將土瓜灣「煥然懿居」旁邊的春田街地盤，定為第二個首置上車盤，可提供約三百個單位，目標在三至四年內出售樓花。市建局強調增加首置項目，對現金流有很大影響，促政府提供額外資源。



市建局主席周松崗昨在傳媒午宴稱，土瓜灣春田街地盤已完成收購，料可定位為「煥然懿居」二期，但有待董事會審批。市建局行政總監韋志成稱，吸取推售「煥然懿居」經驗，春田街項目主要提供兩房及三房單位，大多採取獨立廚房設計，亦不會設家庭優先限制。



面臨資金壓力 促政府支援



韋志成指出，發展首置項目期間，不會有額外收入；增加首置項目，將會拖慢未來收購進度。若要加快首置項目的步伐，將視乎政府提供多少額外資源。



市建局目前沒有借貸，惟三至四年後，或要開始借貸八十至九十億元。他又提出，政府可直接向市建局撥款、撥地、批准局方向金融市場借貸上限，以及放寬地積比率限制。



市建局非執行董事、工聯會立法會議員麥美娟表示，由於市建局近年盈餘收窄，建議政府增撥額外財政資源予首置項目。



另一位非執董、民主黨立法會議員胡志偉亦稱，若要市建局長遠營運首置項目，政府必須在財政或土地供應上提供補貼。



另外，周松崗透露，市建局已選定兩個九龍城地盤，作為公務員建屋合作社的選址，會在未來兩至三個月交予董事會審批，期望在明年初正式公佈。該兩個地盤共可提供三千個單位，當中八百至九百個單位，會撥給房委會或房協興建公營房屋，但收地成本仍會由市建局承擔。



此外，市建局會為過渡性房屋計畫提供技術支援，初步選址為洪水橋、打鼓嶺及大角嘴。計劃改裝貨櫃，以組裝合成方法興建四層高房屋，合共可提供一千多個單位。



