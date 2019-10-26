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警察宿舍不得佔領破壞 法官准延長禁制令

2019-10-26 列印
■法官批准延長禁制令，禁止破壞紀律部隊或已婚警察宿舍。 資料圖片
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　　反修例警民衝突不斷，各區警察宿舍及紀律部隊宿舍多次成為示威者襲擊目標，律政司於上周一緊急入稟高等法院，向法庭取得臨時禁制令，禁止公眾人士佔領或堵塞，以及破壞二十一個紀律部隊或已婚警察宿舍，以保障警員及其家屬之安全。案件昨在高等法院再訊，法官批准延長臨時禁制令，直至日後審訊或有進一步的法庭命令。

　　原告為律政司司長，首被告為非法妨礙或佔領紀律部隊及已婚警察宿舍外公用道路之人士；次被告則為惡意破壞，或進入已婚警察宿舍及紀律部隊宿舍之人士。

　　律政司代表透露一位名為Allan Smith的市民，曾透過電郵去信律政司要求索取禁制令的大綱。

  法官引述在緊急禁制令生效後，仍有示威者襲擊警察宿舍，甚至警署，考慮到警員及其家屬的安全，決定延長臨時禁制令。

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