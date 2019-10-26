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警方：「顏色水」對人體無害

2019-10-26 列印
　　就環保團體綠色和平前晚發文指初步化驗「顏色水」樣本，顯示含有色素及黏合劑。警方回應指出，在決定使用人群管理特別用途車時，會按實際情況加入顏色水及催淚水劑，顏色水為一種無毒的顏色物料，對人體無害，催淚水劑的效用，與胡椒噴劑相若，會令人感到短暫不適，但對人體不會造成永久影響。

　　警方表示，使用顏色水，目的是令示威者衣物及身體表面被染上顏色，協助警方辨識該人是否曾於現場出現，亦有效令示威者停止攻擊行為，及可協助警方驅散行動。

　　警方續稱，任何人沾染催淚水劑，應即時離開現場，並於空氣流通地方，利用大量清水沖洗受影響身體部位，相關影響應於十至十五分鐘內開始消散。

　　

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