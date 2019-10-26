今明不赴台 留港與家人相聚 管浩鳴：陳同佳自首想法無變

港台兩地就台灣殺人案疑犯陳同佳，赴台方案仍未有共識，陳自從周三出獄後，一直未有公開露面。協助陳的聖公會教省秘書長管浩鳴強調，陳沒有改變赴台自首的想法，但今天及明天都不會啟程，留港與家人相聚。對於有立法會議員建議，陳到明年一月的台灣的總統大選後才自首，管則指出，任何方法都給陳家考慮。







管浩鳴昨表示，陳同佳並無改變赴台自首的想法，但目前未決定起行日期。陳同佳出獄後，希望多與長輩、家人相聚，因為陳相信赴台後，有長時間不能與他們見面。對於經民聯立法會議員梁美芬建議，陳同佳待明年一月台灣的總統大選結束後才自首，管浩鳴強調，這只是梁議員想法，管希望社會能給陳同佳多些空間。



港府昨晚發表聲明，指就陳同佳自願到台灣接受審訊一事，已與台方聯繫，就陳赴台安排作出溝通。陳表示由於最近就有關個案有不同的法律觀點及意見，所以需要在匯聚這些意見後諮詢其律師，以確保在台灣可獲公平審訊。港府重申，陳到台灣接受審訊的意願是出自他本人，對於一個覺悟自省、願意承擔罪責的年輕人，台方不應胡亂炒作其動機，及將事件政治化。



此外，台灣內政部長徐國勇回應表示，陳同佳案件與台灣的總統選舉無關，若果他要來台灣負起刑事責任，可隨時過來。他會指派相關人士，依相關進展把他帶回台灣。他指出，陳要不要來台灣是港府責任，反問「香港民眾能否忍受港府讓殺人犯，在香港到處走動？」



蘇貞昌斥藍營作梗



對於有傳跟台灣藍營前總統馬英九關係密切的律師會為陳同佳辯護。台灣行政院長蘇貞昌直斥馬英九的密友律師為兇手辯護，還有政協身份的管浩鳴居中跑腿，「現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」，如果不小心謹慎，「台灣被賣了，我們還在幫人家算錢呢。」



