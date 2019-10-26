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官指罪行嚴重 重犯機會高 ﻿涉割警頸﻿﻿青年再被拒保釋﻿

2019-10-26 列印
■被告許添力。
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　　十八歲男中學生，涉嫌在十月十三日於觀塘APM商場的港鐵觀塘站騷亂中，以狀似鎅刀利器插一名警員頸部，涉案男生被控一項有意圖而傷人罪，他今在高等法院再度申請保釋被駁回，續須還柙看管。

　　被告許添力，控罪指他於十月十三日，在港鐵觀塘站A1出口天橋，意圖使軍裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。法官指稱罪行性質嚴重，警員傷勢亦非輕微，針對被告的證供指控性強，擔心若被告保釋外出候訊，重犯機會高，以及會傷害自己，故此，拒絕保釋申請。有旁聽人士聞悉被告保釋申請被拒後，情緒激動，破口大罵。

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