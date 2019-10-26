七警案五人直接向終院上訴

七名警員於二○一四年佔領中環期間，在金鐘添馬公園暗角毆打前公民黨成員曾健超一案，七警起初各被判囚兩年，但兩名警員早前上訴得直而獲撤銷定罪及刑罰，另外五警則獲酌情減刑至監禁十五至十八個月不等。五警昨向上訴庭申請往終審法院上訴的許可證明書，結果被拒，五警直接向終審法院提出上訴。



潘兆初署理首席法官、麥機智上訴庭副庭長及麥偉德上訴庭法官昨頒下判詞，指仍在獄中服刑的五名警員黃祖成、劉卓毅、白榮斌、陳少丹、關嘉豪，他們認為案件涉及具有重大而廣泛的重要性法律論點，故先向上訴庭申請證明，上訴涉及有關呈堂影片真實性受到質疑，及質疑控方在網上下載的新聞片段的完整性及真實性等法律論點，惟原審時，辯方律師無提出要索取原片，亦無反對控方引用開放來源片段，法庭認為這是辯方當時策略，不涉及任何重大法律觀點，至於五警提出的四個事項，並非具有重大而廣泛重要性的法律論點，拒絕批出上訴許可證明。



