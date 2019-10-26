多區「和你返工」 蒙面唱反修歌

反修例風波持續，多區昨日都有市民響應網上號召「和你返工」的步行上班行動，部份人更戴上口罩，叫口號及唱反修例歌，有參加者步出馬路，一度阻礙行車，該行動至早上九時後和平散去，未有不愉快事件發生。昨午亦有市民在中環遮打花園舉行快閃集會，在地上展示一幅黑底白字直幡，批評警方濫發催淚彈，以及叫口號和唱反修例歌。



在觀塘，早上約八時，有約一百名市民由九龍灣起步，有人戴上口罩，他們沿途叫口號，步行近半小時抵觀塘工業區後自行散去；在旺角，有約一百人在朗豪坊集合後，沿彌敦道步至尖沙咀海旁，其間有人走出馬路，交通一度受阻；在港鐵銅鑼灣站，有市民分兩批向東及西的方向步行，有人舉起「五大訴求」等標語；上環亦有市民步行前往灣仔方向，數名防暴警察附近戒備。



另在元朗則有學生響應「和你返工」活動（見圖），早上七時許在西鐵元朗站附近集合後，沿教育路行至元朗劇院後散去。



