  • 2019年10月26日 星期六
  • 27º
  • 69%
熱門： 起底香港航空烏魯魯連儂牆譚詠麟

日報新聞 > 港聞

逾七成馬鞍山人促設臨時街市

2019-10-26 列印
　　馬鞍山沒有食環署轄下的公眾街市，監察公營街市發展聯盟昨日公佈區內居民增建街市需要意見的調查，該調查透過街站及網絡訪問了三百人，結果顯示，八成四受訪者認為買餸貴，九成四人認同須設公眾街市，約七成七認為購物選擇非常不足，七成八認為公眾街市落成前須設臨時街市。調查結果反映，居民對增設公眾街市的訴求非常強烈。

　　監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇向政府提出三項建議，包括善用區內閒置空地，增設市政大樓；短期開放空間設立墟市，並由局方覓地設置臨時街市；設立街市及墟市事宜小組。另外，當局必須恢復興建公眾街市，增加新鮮食材的供應。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd