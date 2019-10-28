﻿一元報團 筍價機票 外遊數字跌 旅社推冬季優惠催谷

由六月爆發的反修例風波，正蔓延至年尾。每逢聖誕和新年假期，都是港人外遊旺季，近日旅行社和航空公司為吸引港人出遊，各出奇招，例如推出「一元報團優惠」、報團送船票，及九十八元飛沖繩單程機票等優惠。有旅遊業界人士認為，儘管預料年尾港人出遊數字難免受社會衝突影響，較往年會下跌，但近期社會衝突有所緩和，加上價格優惠等因素的影響，有望減輕跌勢。



康泰旅行社表示，近期推出一個「一元報團優惠」，只要兩人報名參加旅行團，多付一元，下次便免費附送一個報團名額，且不限於兩人，名額可轉讓給親朋戚友。康泰亦鼓勵下一次報團時，受優惠者可多帶一人用正價報團出行。康泰舉例解釋，若兩人報亞洲團，多付一元，下次一人便可免費跟團往華東地區或廣東省；若報長線團，下一次可免費至台灣或廣東；若是西藏團，則下次免費到澳洲或突尼西亞。



打工仔清年假 外遊有着數



康泰指，許多人往往年尾選擇清空年假，相信會有更多港人願意外遊。公司亦部署十一月十一日推出另一輪「筍價」優惠。



星辰旅遊表示，近期專門為聖誕和新春假日推出優惠。長線團方面，西歐八天遊，原價七千九百九十九元，現只需五千七百九十九元起；埃及九天遊，原價一萬零二百九十九元，現在只需六千一百九十九元起。至於東南亞，台灣五天遊，現在是一千二百四十九元起；首爾五天遊，也只需二千六百四十九元起。



星辰指，除了報團優惠，顧客只要逢周五、六、日前往門市報團，可獲日本清酒、旅行袋、優惠券等禮品。報名郵輪團者，更獲贈來回澳門船票。星辰表示，鑑於近期社會衝突有所緩和，有信心旅客會如往年一樣，照常在年尾出遊，公司會在下月十一日再推新一輪優惠。



98元單程飛沖繩



此外，有航空公司近期推出各種優惠，例如在今個月底前限量發售十一、十二月香港飛往日本沖繩的機票，單程只需九十八元起，來回連稅大約六百零八元。若從香港飛往首爾，來回連稅只需一千六百七十八元起。



香港旅遊業議會主席黃進達表示，過往四個多月的社會運動定必影響港人出遊的消費意欲。他強調，據過往經驗，每逢聖誕和新年假期，總有一批旅客選擇出遊度假；再者，航空公司和旅行社推出各項優惠，社會衝突近期有所緩和，即使年底出遊人數，與往年同期比有所下跌，但相信下跌程度不會太大。