﻿警方快速打散尖沙咀集結﻿﻿ 示威者湧多區縱火堵路﻿

大批示威者昨午應網上號召，到尖沙咀梳士巴利道花園集會，追究警方濫用暴力，演變成四處堵路及警民衝突。警方採取新策略，在示威者開始聚集，即快速「打散」，防止集結。示威者被驅散，一度走到黃埔、土瓜灣、旺角等地。入夜後，大批示威者在旺角聚集，有港鐵站出口及店舖被縱火。警方在彌敦道密集式施放多輪催淚彈清場。



昨午約二時半，警方在尖沙咀、佐敦一帶，包括清真寺外戒備，截查部份黑衣人士及車輛。網民號召的集會在三時開始，有集會者批評警權過大。約半小時後，部份集會者走出梳士巴利道與彌敦道交界行車線，架設路障堵路。另有示威者在近洲際酒店與警方發生爭執，警員施放胡椒噴劑，並揮動警棍驅散人群。有示威者追上前，以雨傘襲擊警員。警方施放催淚彈及防暴槍，示威者四散。另有示威者先後到 K11 MUSEA外、北京道等地快閃堵路。



四時過後，有人投擲三個「雪糕筒」及一個垃圾桶，到旺角東站與紅磡站間路軌範圍。港鐵派員清理，列車服務一度延誤。亦有示威者徒步到黃埔，在德民街用膠馬等雜物堵路，另有人在黃埔花園破壞星巴克咖啡店店面，大批警員到場驅散，至少帶走一男一女。示威者之後到土瓜灣馬頭圍村外堵路，防暴警到場制服黑衣人士。



旺角港鐵站出口遭縱火



其後，有示威者行至旺角亞皆老街與彌敦道交界聚集，並破壞多組交通燈，以及港鐵旺角站出口縱火。一個原先已遭受破壞的出入口再度遭示威者毀壞。旺角小米旗艦店外，亦有雜物焚燒。



入夜後，警方水炮車向麼地道發射兩次透明水劑，另一架水炮車在佐敦裕華國貨外，向南京道發射水炮。近七時，有示威者再到彌敦道與亞皆老街交界聚集，防暴警後退期間突然施放催淚彈驅散人群，一名網媒記者懷疑腳部中彈受傷。



此外，有示威者闖入優品360豉油街分店破壞，投擲燃燒彈，啟動店內自動灑水系統。亦有人先後到至少三個旺角站出口縱火，其中E出口火勢猛烈，冒出大量濃煙，旺角及油麻地站關閉。另外，示威者亦向深水埗警署投擲汽油彈。而在佐敦及旺角，有兩人先後被多人「私了」受傷。



