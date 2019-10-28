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私家車的士遭扑窗爆竊 失九萬元財物

2019-10-28 列印
　　筲箕灣、尖沙咀及深水埗昨日凌晨先後發生車內盜竊案，有私家車及的士被竊賊以硬物扑爆車窗盜竊財物，損失共值約九萬元財物。十九歲姓劉青年，昨上午近十時，返回筲箕灣愛秩序灣愛信道擬取用其停泊路旁的私家車，其間發現車窗玻璃被扑爆，車內五萬元現金不翼而飛報警。

　　昨晨三時許，四十一歲姓唐男子往尖沙咀漆咸圍咪錶位取回房車時，發現左邊前座乘客位車窗爆破，車內一個約值三萬元的名牌孭袋連同一部手機失去報警。此外，六十三歲姓張男子，昨上午九時許往深水埗海壇街取回的士時，亦發現被人扑爆車窗，車內一部價值九千元的手機及一千元現金被盜去。

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