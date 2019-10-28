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﻿夜匪撬洗衣店找贖機掠款

2019-10-28 列印
　　西區一間二十四小時營業自助洗衣店，昨清晨四時許發生爆竊案。現場為卑路乍街十一號，一名六十六歲姓黃保安員巡經洗衣店外時，發現兩名形迹可疑男子正在店內以硬物撬找贖機，立刻上前喝止。

　　兩賊見事敗急忙奪門而逃，繼而登上一輛的士逃去，黃連忙報案求助。警員接報趕至，在附近一帶展開兜截，可惜並無發現。負責人接獲通知到場，點算後證實失，警方正對案件展開調查。

　　上周五及周六清晨，兩間分別位於深水埗大南街及大角咀中匯街與角祥街交界的二十四小時營業自助洗衣店，先後被賊人爆竊，警方仍調查三宗自助洗衣店爆竊是否同一幫賊人所為。
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