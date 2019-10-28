﻿夜匪撬洗衣店找贖機掠款

兩賊見事敗急忙奪門而逃，繼而登上一輛的士逃去，黃連忙報案求助。警員接報趕至，在附近一帶展開兜截，可惜並無發現。負責人接獲通知到場，點算後證實失，警方正對案件展開調查。
上周五及周六清晨，兩間分別位於深水埗大南街及大角咀中匯街與角祥街交界的二十四小時營業自助洗衣店，先後被賊人爆竊，警方仍調查三宗自助洗衣店爆竊是否同一幫賊人所為。
由六月爆發的反修例風波，正蔓延至年尾。每逢聖誕和新年假期，都是港人外遊旺季，近日旅行社和航空公司為吸引港人出遊，各出奇招，例如推出「一元報團優惠」、報團送船票，及九十八元飛沖繩單程機票等優惠。有旅遊業...
2019-10-28
英國冷凍貨櫃內三十九名偷渡客死亡案，貨櫃車司機已被落案控以三十九項誤殺罪於周一提堂，全案至今已有五人被捕。死者身份及國籍雖仍未確定，但有更多越南家庭報稱有家人失蹤，懷疑死於今次慘劇。據天空電視台報道，其實藏有這三十九人的貨櫃只是這批偷渡貨櫃的其中一個，另外兩個貨櫃據報安全抵達英國後下落不明。而央視更在微博發文狠批，CNN將三十九條性命當成政治道具，並要求相關記者向死者家屬和中國人道歉。 原本據報三十九名死者全為中國籍，但後來傳出三十九人當中有許多越南籍人士，恐有多達二十人懷疑持偽造的中國護照。 英國天空電視台報道，雖然死者的身份尚未確認，但受害者親屬表示，當初有超過一百人進...
2019-10-28
要攞花式溜冰冠軍，除技巧外，如何演繹也很重要。俄羅斯一名十五歲花式溜冰代表選手，在比賽上演一幕「變身」，將寶藍的舞裙在自轉間化成火紅。此外她更技驚四座，多次使用勾手四周跳，贏得全場掌聲、拋花、禮物之餘，更以高難度演出取得該站冠軍。 十五歲俄羅斯美少女Anna Shcherbakova首次參加美國站成人組賽事，就有超水準表現，她原本排第四，但在自由滑一環完成兩次超高難度的勾手四周跳，取得一百六十點一六分的個人新高積分，最後以總分二百二十七點七六分贏得該站冠軍，足足領先亞軍Bradie Tennell超過十一分。 Anna在比賽中段設計了一場變身，配合曲目「The Firebi...
2019-10-28
佳明旗下新盤青衣明翹匯，主打一及兩房細戶，發展商日前開放示範單位兼開價，首批單位涉及156伙，並以一房戶居多，折實432.1萬入場，即日起收票，最快下周開售。 佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，明翹匯...
2019-10-26
中美貿易協議接近敲定，為港股注入強心針，但由於中、港、美股皆踏入業績期，市場關注企業盈利表現。聯儲局本周議息，市場預期會再減息四分之一厘，加上多隻藍籌公佈季績，包括滙控（005）及三大內銀股齊於本周派...
2019-10-28
基斯甸普列錫今季曾被車路士打入冷宮，直到周六英超復任正選即大演帽子戲法，領軍作客4:2大勝般尼。這名二十一歲美國國腳連同一眾青訓新星表現同樣叫人喜出望外，助藍獅所有戰線七連捷。 自八月三十一日英超主場2:2和錫菲聯後，基斯甸普列錫就被貶作後備，九月只在聯賽盃上陣一次，十月各戰線三次後備上陣，包括上場歐聯助攻予巴舒亞伊奠勝。 猶幸此子今仗重新擔正，五十六分鐘之內先後左、右腳和頭槌演出帽子戲法，加上韋利安士哥率藍獅最後贏4:2。普列錫以廿一歲三十八天成為車路士最年輕連中三元球員，也是球會首位在英超破網的美國球員，以及英超史上第二位美國球員連中三元。 藍獅鋒線百花齊放 這...
2019-10-28
提起微軟Surface電腦，相信大部份用家即時聯想到Surface Pro系列，事關輕便與效能兼備，將於下月抵港的新一代Surface Pro 7，除了升級至第十代Intel Core處理器，還首度加...
2019-10-28
台灣男神張孝全首度跟新鮮出爐的台灣金鐘視后賈靜雯合作，演出Netflix首部華語原創劇集《罪夢者》。該劇將於本月31日（本周四）上架，身為男女主角的兩人日前聯同主演的章立衡（甄珍兒子、前名劉子千）在台...
2019-10-28
反修例風波持續，街頭爆發暴力示威，網上亦興起另一種暴力——「起底」。個人資料私隱專員公署一共接獲二千三百多宗涉「起底」的投訴，當中近三成針對警員。而不同政見人士互相起底，把別人資料刻意上網公開，加以欺凌，愈見普遍。 為保障警員和其家屬，律政司司長和警務處處長前日入稟法庭，要求頒令禁止任何人非法披露警員及其家屬的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等，獲法庭頒下臨時禁制令，任何針對警員的起底行為，即屬犯法。港府這次行動，起了示範作用，其他團體或個人，如個人資料受侵犯，受到威脅，亦可以申請禁制令，阻止他人起底，相信有關的禁制令申請，將會陸續有來。 法理上可以阻止起底行為，...
2019-10-28
第三場五班一六五○米泥地。筆者甚少會同一匹馬連續兩次推介，就算兜拍檔底也極少，不過思前想後，今次有必要兜一兜亨利。 論穩健，「黃埔之星」亦及不上「金獅雷將」，畢竟後駒上仗是全程蝕不利地仍保三甲之餘，韋達接手的馬今季演出多持續穩定，所以作馬膽最合適。但若博W的話，幾時都寧取較好分頭的一匹。 「黃埔之星」遠的不講，上仗正是與「金獅雷將」同場，須知前置馬出閘慢閘，其實已輸了一半，更弊是鞍上人急不及待沿欄力騎追回中游位置，而後來證實當日跑道大利外疊，此駒慢閘後再走不利跑線，即是蝕上加蝕。最後，此駒在直路上走內欄也全無力弱迹象，可想像若在正常場地上能前置競跑的話，威力不宜輕視。 今次...
2019-10-28