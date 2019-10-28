蔡英文重申：對陳同佳只有逮捕沒有自首

第三場五班一六五○米泥地。筆者甚少會同一匹馬連續兩次推介，就算兜拍檔底也極少，不過思前想後，今次有必要兜一兜亨利。 論穩健，「黃埔之星」亦及不上「金獅雷將」，畢竟後駒上仗是全程蝕不利地仍保三甲之餘，韋達接手的馬今季演出多持續穩定，所以作馬膽最合適。但若博W的話，幾時都寧取較好分頭的一匹。 「黃埔之星」遠的不講，上仗正是與「金獅雷將」同場，須知前置馬出閘慢閘，其實已輸了一半，更弊是鞍上人急不及待沿欄力騎追回中游位置，而後來證實當日跑道大利外疊，此駒慢閘後再走不利跑線，即是蝕上加蝕。最後，此駒在直路上走內欄也全無力弱迹象，可想像若在正常場地上能前置競跑的話，威力不宜輕視。 今次...

2019-10-28