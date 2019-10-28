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蔡英文重申：對陳同佳只有逮捕沒有自首

2019-10-28 列印
　　台灣殺人案疑犯陳同佳仍未赴台灣投案。港府上周五針對案件發表聲明，指希望台灣拿出誠意，盡快掃除陳同佳赴台自首的障礙。總統蔡英文昨日回應表示，陳同佳已是被通緝的疑犯，因此只有逮捕，沒有自首的問題。

　　蔡英文昨重申，港府既然不願行使其司法管轄權，便應按台灣的法律，由台灣行使管轄權。因此，既然陳已被台灣通緝，便只有逮捕，沒有自首的問題。這並非對港府的障礙，而是台灣行使其管轄權上必要遵守的法律。



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