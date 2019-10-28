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怪漢「007」闖解放軍軍營

2019-10-28 列印
■解放軍駐港部隊位於中環的軍營，前日遭一名怪漢闖入。資料圖片
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　　一名怪漢，前日闖入解放軍駐港部隊位於中環的軍營自稱是「特務007」被捕。前午約四時，一名四十三歲男子，闖入中區金鐘海旁（前稱添馬艦海軍基地）的駐港解放軍中環軍營車閘範圍。

　　閘口把守的軍人見狀上前攔阻，惟對方大吵大鬧，更自稱是「特務007」，又稱國家有任務給他。軍人見他語無倫次，制服調查後，初步相信沒有不軌企圖，通知警方跟進。警方調查後，以涉嫌無許可證進入禁區罪名將他拘捕，但懷疑他患有精神問題，稍後或須送院檢驗，案件交由中區警區重案組跟進。

　　根據《駐軍法》第十二條，香港駐軍以外的人員，不得進入軍事禁區。《公安條例》指出，任何人如非根據許可證進入或離開禁區，即屬犯罪，可判監禁兩年。

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