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電動滑板車撞單車 男子重創昏迷

2019-10-28 列印
　　將軍澳一公園前晚發生涉及電動滑板車意外，一名男子違法在單車徑駕駛電動滑板車期間，失控撞向一輛單車，他墮地頭部重創昏迷，送院搶救後恐有性命之虞。騎單車男子則受輕傷。根據法例，若駕駛未領牌車輛，最高罰款五千元及入獄三個月。

　　前晚十一時許，三十五歲姓黃男子駕駛電動滑板車，在將軍澳海濱公園單車徑向調景嶺行駛，當途經寵物公園附近時，突然失控撞向前面一輛單車，黃當場人仰車翻倒地，頭部重創淌血昏迷。騎單車姓李（三十五歲）男子意外中手腳擦傷。

　　報警後救護員到場為黃急救後送院，經搶救後情況危殆，恐有性命之虞；而輕傷姓李單車漢即場接受治理後拒絕送院，現場遺下一灘血跡，警方正對意外展開調查。

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