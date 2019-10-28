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下年度安老服務預算 羅致光料按雙位數增長

2019-10-28 列印
■羅致光表示，本年度是有史以來啟動興建安老院最多的一年。 資料圖片
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　　勞福局局長羅致光在網誌表示，本年度會啟動興建十九間安老院，提供共三千三百五十五個宿位，是香港有史以來啟動興建安老院最多的一年。但他說，隨著人口高齡化，安老院的需求不斷增加，興建速度只能稍為追上一部份現時的服務短缺，項目最快亦要待四、五年後才能完成及提供服務。

　　羅致光說，本年度的安老服務預算，較上屆政府用於安老服務開支增加百分之四十五，預計下一年度的安老服務開支，仍會以雙位百分比的數字增加，希望市民明白增加安老服務，需要面對地方及人手兩大難題。

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