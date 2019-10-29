﻿調查發現1%擱置人生大事 社會紛擾請飲煩 12%準新人延婚期

反修例風波，社會紛擾，才子佳人無心共諧連理。一項調查發現，一成二受訪新人，約六千對男女，受社會氣氛影響決定延遲婚期；另外百分之一受訪者，約五百對男女，索性取消結婚大計。有婚禮顧問表示，有新人為怕親友無法參與晚上婚宴，改在下午舉行，甚至避走香港，改在外地舉行婚宴。一家裙掛店表示，生意下跌三成，即使減價，亦無補於事。



「生活易」本月上旬訪問了七百二十九名計劃今年至後年拉埋天窗的男女，當中一成二決定延遲婚期，另外百分之一取消婚禮。調查機構推算，約有六千男女延後結婚的安排，另五百男女暫時放下婚事。「生活易」行政總裁馬宗傑舉例新人如何受社會氣氛干擾婚事：「有一對三十多歲的男女，因政見不同，一個藍，一個黃，最後取消婚宴。」



婚宴開支涉額外交通費



調查亦發現，有三成三受訪新人減少參觀婚展；一成九人延遲繳付婚禮商戶訂金；兩成人的結婚開支比預期增加。此外，有新人帶着悲觀情緒籌備結婚、擔心出席賓客的人數及安全、婚禮當日交通，如港鐵突然或預早停駛。馬宗傑指出，甚少有婚宴能夠港鐵晚上十時收車前完成，故有新人額外花錢租車，接載賓客回家。



婚禮顧問歐惠芳坦言，近月生意減少兩成，不少客人延遲婚宴，即使舉行，不少準備應變，如不辦晚宴，改辦午宴。她指，其中一對準備於十二月結婚的新人，過半海外親友擔心香港示威場面而不想回港，導致婚宴須改期。她續稱，亦有新人將婚禮改在沖繩及峇里等地舉行，避開香港影響。歐指，即使婚宴如期在港舉行，亦有新人擔心訂好酒席後，賓客臨時不來，影響人情收入及浪費食物。



裙掛婚紗店指生意減



一家裙掛婚紗店職員稱，近期生意減少三成，「經濟唔好，客人無心情結婚。」她指，即使推出七至八折優惠，亦無助生意。



另外，「生活易」在今年八月至九月訪問近一千三百名新人，結果發現結婚平均開支錄得百分之二的輕微升幅，至約三十七萬元。而高級酒店人情中位數，由去年的一千二百元，升至今年的一千四百元。