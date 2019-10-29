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﻿屯門示威者深夜警署外堵路 警澄清日間無用過催淚彈

2019-10-29 列印
■群眾在大興行動基地外聚集，以雜物堵路。
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        屯門昨晚爆發警民衝突。建生邨及山景邨一帶昨日下午傳出刺鼻氣味，網民質疑涉及警方催淚煙，數以百計市民昨晚響應網上號召，聚集警方屯門大興行動基地附近，有食肆受遭破壞。防暴警察晚上十時後進行驅散，發射催淚彈，人群至今晨一時仍未散去。

        警方表示，晚上八時半開始，有暴力示威者在屯門震寰路警方大興行動基地外聚集，大聲叫囂及以雷射光線照向警察，與警方對峙。警方指，暴力示威者拆毀鐵欄及以雪糕筒等雜物，堵塞良運街，影響交通。

　　至晚上十時，示威者在個別餐廳玻璃外噴上「褔建幫」字句，再投擲磚塊及以鐵枝打破餐廳的玻璃，及後亦有人投擲火球入餐廳，現場起火冒出濃煙。中國銀行的玻璃亦被打碎。

　　警方在社交網站就刺鼻氣味事件作回應，指警方和消防巡查後，未能確定刺激性氣體的起因及源頭，又說警方昨午並無在屯門使用過催淚氣體，或如網上流傳試用任何不明氣體。
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