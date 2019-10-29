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無線申禁令禁襲記者毀財物

2019-10-29 列印
　　無線電視昨向原訟庭申請臨時禁制令，禁止任何人士非法及故意襲擊無線電視記者及毀壞其財物。法庭於下月一日，就臨時禁制令申請進行聆訊。

　　無線指出，自近期有關反對政府逃犯條例草案之社會運動開始，便出現無線新聞偏頗此等毫無根據的指控，導致於不同社交媒體上發起杯葛無線電視的行動，意圖對無線造成經濟損失。對此，無線電視深表遺憾。雖然無線電視認為有關指控毫無事實根據，但尊重言論自由。由於近期對無線電視記者及財物的襲擊及毀壞，對無線員工及財物安全構成威脅，故無線電視有必要申請臨時禁制令。

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